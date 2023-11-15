"(Рассматривается — ИФ) внебюджетное финансирование, варианты есть с привлечением средств ФНБ, с формированием уставного капитала участников, — рассказал замминистра, отвечая на вопрос. — У нас там вариантная история, рассматриваемые варианты — и с привлечением Фонда национального благосостояния, и без ФНБ".

Говоря о возможном объеме привлекаемых из ФНБ средств Иванов сказал — "до 580 млрд руб.".

Сообщалось, что инвестиции в строительство ВСМ в свое время оценивались в 1,7 трлн руб. Иванов подтвердил в среду актуальность этой суммы.

Проект российской ВСМ разрабатывается десятилетиями, в 2019 г. с первоначального варианта Москва-Казань его было решено переконфигурировать в маршрут Москва-Петербург. Проект предполагает достижение времени сообщения между городами в 2 часа 15 минут.