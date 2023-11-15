Соответствующие поправки были приняты в городской закон "О туристской деятельности в Санкт-Петербурге" на пленарном заседании в среду.

Так, согласно новой версии, под авиатуризмом будут пониматься "путешествия, осуществляемые с использованием воздушных судов гражданской авиации".

Ранее этот вид туризма определялся как путешествия с использованием средств малой авиации, включая прогулочные полеты.

Тем не менее, как указали авторы документа, воздушное законодательство РФ не содержит терминов "малая авиация", "прогулочный полет" и их определений.