Фестиваль посвящен двум выдающимся уроженцам Тульской губернии, родоначальникам русской кулинарной и агрономической литературы — Василию Левшину и Андрею Болотову.

"Блюда, которые можно попробовать в ресторанах-участниках (всего их 13), созданы на основе актуализированных рецептов из сочинений Болотова и Левшина. Шеф-повара тульских кафе и ресторанов выбрали наиболее интересные рецепты и приготовили их в исторической, традиционной или современной версии. Попробовать их можно в течение всего фестиваля", — отметили в пресс-службе.

"Наряду с уже известными фестивалями "Толстой" и "Дикая мята", свое место постепенно занимают и гастрономические мероприятия. "Левшинский обед" — отличная возможность отправиться в увлекательный предновогодний гастротур. Жители и гости региона могут ближе познакомиться с русским кулинарным искусством", — приводятся в сообщении слова заместителя министра экономического развития Тульской области Ларисы Соломатиной.

Фестиваль "Левшинский обед" в этом году также приурочили к 285-летию Андрея Болотова. "Это не только сохранение памяти о великом земляке, но и погружение в историю нашего края", — отметили в пресс-службе.

Фестиваль продлится до 15 декабря.

В последней четверти XVIII века в Российской империи появились первые печатные поваренные книги, которые стали приходить на смену рукописным сборникам рецептов. Благодаря этим книгам, а также поварам-иноземцам образованное русское общество узнавало о кулинарном быте других стран и народов. Василий Левшин и Андрей Болотов стояли у истоков отечественной кулинарной литературы.

В 1775 году капитан артиллерии и небогатый помещик Тульского уезда Александр Соковнин опубликовал "Новую поваренную книгу", переведенную им с немецкого. Это издание можно считать первой печатной кулинарной книгой на русском языке.

По соседству, в сельце Дворяниново Алексинского уезда, в те же годы занимался "сельской экономией" Андрей Болотов. В 1780-1789 гг. он издавал один из первых частных сельскохозяйственных журналов — "Экономической магазин". Андрей Тимофеевич печатал множество "замечаний иностранных", включая рецепты блюд и заготовок.

"Усердным корреспондентом" и добрым другом Болотова был белевский помещик Василий Левшин. Изданный им шеститомный "Словарь поваренный, приспешничий, кандиторский и дистиллаторский" (1795-1797) стал самым крупным кулинарным трудом эпохи. Именно Василий Алексеевич первым поставил вопрос о национальном своеобразии русской кухни, опубликовав в пятой части своего словаря "Поварню Рускую".