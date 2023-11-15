«Мы видим некоторое торможение спроса на Египет из-за общей политической ситуации, тем не менее, направление неплохо продается и не падает, а растет. На мой взгляд, это, прежде всего, объясняется тем, что в Египте сейчас высокий сезон, а также большим отложенным спросом», — пояснил генеральный директор сети «Магазин горящих путевок» Сергей Агафонов.

В среду туроператор Tez Tour объявил о прекращении полетной программы в Египет на блоках чартерных рейсов авиакомпании Red Wings с 26 ноября.

Как отметил эксперт, сокращение полетных программ вполне объяснимо, поскольку на направлении наблюдается избыточная перевозка.

«У туроператоров есть определенные амбиции, планы перед сезоном, соответственно они выстраивают и полетную программу. А потом оценивают реальный спрос и оптимизируют свои объемы. Считаю, это правильное решение. Если туроператор видит недостаточную загрузку, конечно, надо корректировать программу», — полагает Агафонов.

По словам генерального директора сети агентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, спрос на Египет неплохой, хотя в последнее время и притормозил из-за слишком высоких цен и событий на Ближнем Востоке.

«Из-за высоких цен на египетский продукт продажи затормозились еще до политического кризиса на Ближнем Востоке. Дальше произошедшие события спад усугубили. Все туроператоры, которые отправляют сейчас туристов в Египет, в той или иной степени оптимизируют полетные программы и Tez Tour — не исключение. Его туристов мы сейчас будем пересаживать на рейсы других компаний, соответственно можно ожидать, что цены подрастут», — сказал он.