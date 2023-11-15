"Этот памятник поступил к нам из церкви Преображения города Белозерска в 40-е годы прошлого века в аварийном состоянии — с разрушенным щитом основы, вздутиями, шелушениями и утратами красочного слоя, растрескавшимся левкасом и кракелюрами. Экспонат немалых размеров — более 2 м в высоту (210 на 170 см). Безусловно, такие габариты только усложнили работу нашим специалистам", — цитирует пресс-служба гендиректора музея-заповедника Михаила Шаромазова.

Работа над иконой велась более восьми месяцев. При помощи раствора рыбьего клея и профилактических заклеек из микалентной и папиросной бумаги завотделом реставрации живописи заповедника Николай Петухов укрепил левкас с красочным слоем, удалил поверхностные загрязнения и в настоящее время завершает работу над восстановлением уникального экспоната — производит тонирование красочного слоя.

На очереди у кирилловского реставратора — икона "Богоматерь Казанская" XIХ века из собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Музею она досталась не только под слоем потемневшей олифы с многочисленными утратами красочного слоя и левкаса, но и усыпанная старыми профилактическими заклейками.

"Предположительно, икону пытались реставрировать в XX веке, но, видимо, не нашлось специалиста в этом деле. В итоге памятник законсервировали, и только сейчас взялись за реставрацию основательно", — отмечает пресс-служба.

По завершении работ обе иконы будут представлены в фонде открытого хранения древнерусской живописи, который находится в Вологодской башне Кирилло-Белозерского музея-заповедника.