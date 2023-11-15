Работа над иконой велась более восьми месяцев. При помощи раствора рыбьего клея и профилактических заклеек из микалентной и папиросной бумаги завотделом реставрации живописи заповедника Николай Петухов укрепил левкас с красочным слоем, удалил поверхностные загрязнения и в настоящее время завершает работу над восстановлением уникального экспоната — производит тонирование красочного слоя.
На очереди у кирилловского реставратора — икона "Богоматерь Казанская" XIХ века из собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Музею она досталась не только под слоем потемневшей олифы с многочисленными утратами красочного слоя и левкаса, но и усыпанная старыми профилактическими заклейками.
"Предположительно, икону пытались реставрировать в XX веке, но, видимо, не нашлось специалиста в этом деле. В итоге памятник законсервировали, и только сейчас взялись за реставрацию основательно", — отмечает пресс-служба.
По завершении работ обе иконы будут представлены в фонде открытого хранения древнерусской живописи, который находится в Вологодской башне Кирилло-Белозерского музея-заповедника.