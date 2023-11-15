"Я бы хотел остановиться на очень значимом проекте — строительство взлетно-посадочных полос. Для всей страны это очень значимо. Надо дать возможность реализации государственно-частного партнерства (ГЧП) для строительства полос — естественно, под полным контролем Росавиации и Минтранса", — заявил он во время осмотра выставки "Транспорт России".

Мишустин отметил, что нужно публично объяснить, как частный бизнес может участвовать в создании ВПП, "и дать возможность в том числе и частным компаниям, и регионам инвестировать средства в строительство полос". "Давайте как можно быстрее придем к общему знаменателю. Надеюсь, что под руководством Андрея Рэмовича (Белоусова, первого вице-премьера) мы в ближайшее время рассмотрим механизм доступа для всех заинтересованных лиц", — сказал премьер.

Как сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, если за 2019-2022 годы суммарно в РФ было введено 17 ВПП, то только в этом году будет запущено 13. Несколько недель назад была введена в строй новая ВПП в аэропорту Магнитогорска длиной 3 250 метров.

На выставке премьеру презентовали систему представления планов полетов по сети интернет и телефонной сети (СППИ). Это цифровая платформа управления беспилотными воздушными судами, которая позволяет сформировать план полета с использованием карты, проверить возможности полета БПЛА, отследить реестр планов использования воздушного пространства, заполнить бланк плана полета с использованием веб-формы.

Комментируя эту разработку, Мишустин отметил, что правительство проводит системную работу по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство. Речь, по его словам, идет в том числе о снятии административных барьеров, быстром получении необходимых согласований и разрешений, формировании карты движения всех гражданских беспилотников.

Премьер подчеркнул огромный потенциал этой сферы, заявил о необходимости уже сейчас детально проработать все вопросы, касающиеся надежного обеспечения совместных полетов традиционных и безэкипажных воздушных судов.

Главе правительства представили и ряд других отечественных инноваций в сфере транспорта. В их числе — авиационная сервисная платформа, которая обеспечивает отраслевое взаимодействие специализированными сообщениями и позволяет заместить ушедшие с рынка американский (ARINC) и швейцарский (SITA) аналоги, цифровой двойник автомобильной дороги М-11 "Нева", который используется для безопасного управления беспилотниками на трассе и др.