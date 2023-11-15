"Новые особо охраняемые природные территории, в отношении которых установлен режим особой охраны, — это болото Красное и природный заказник Михайловицкий в Пыщугском районе", — говорится в сообщении.

Болото Красное расположено на землях лесного фонда, его площадь превышает 2,8 тыс. га. На этих землях зарегистрированы 13 наименований растений, 6 видов птиц и животных, занесенных в Красную книгу РФ или Красную книгу Костромской области.

Природный заказник Михайловицкий занимает площадь более 3 тыс. га. Здесь встречается свыше 40 видов млекопитающих и более 120 видов птиц. Также здесь зарегистрированы виды флоры и фауны, находящиеся под охраной на федеральном и региональном уровнях.

Ранее в ноябре губернатор подписал постановление о создании особо охраняемых природных территорий — это озеро Малышевское и Аганинская дубрава.

Всего в Костромской области созданы больше 40 особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.