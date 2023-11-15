"У нас очень много аэродромов, у которых уже вышел срок капитального ремонта. Деньги были сняты с 2024-26 гг., но хорошо, сейчас благодаря министерству транспорта правительство вернуло 30 млрд руб. на эти аэродромы. Но этого мало, поэтому я считаю, тут надо подумать о концессии", — сказал Левитин на пленарном заседании форума "Транспорт России-2023" в среду.

Примеры применения концессии при строительстве аэродромных объектов в России есть, напомнил он: в "Шереметьево" таким образом была построена взлетно-посадочная полоса.

"Я думаю, что надо другим компаниям и регионам брать с них пример", — добавил Левитин.