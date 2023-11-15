По данным следствия, в июне этого года обвиняемый организовал сплав на маломерном судне (рафте) по реке Большой Зеленчук группы туристов из 11 местных жителей. При этом он не изучил гидрологическую обстановку на месте сплава, не проверил наличие у группы навыков плавания в горной реке, не разъяснил действия при возможном опрокидывании рафта.

В сообщении отмечается, что организатор сплава не обеспечил безопасность оказываемых экстремальных туристических услуг.

Кроме того, по данным СК, мужчина подал участникам группы неправильную команду во время прохождения порогов, из-за чего рафт развернулся по течению реки и опрокинулся. В результате все участники сплава оказались в воде, а одну из туристок, не умевшую плавать, унесло вниз по течению, и она утонула.

Организатору рафтинга инкриминируют п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). В случае, если вина фигуранта будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.