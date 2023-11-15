"С начала пожароопасного сезона возник 181 лесной пожар, в том числе было зафиксировано 19 торфяных. Общая площадь, пройденная огнем, составила 144,9 га. По сравнению с предыдущим годом зафиксировано уменьшение количества пожаров на 160 возгораний и их площади — на 117,9 га", — цитирует Баженова пресс-служба комитета в среду.

Он добавил, что все возгорания своевременно обнаружили и потушили. Возникновения чрезвычайных ситуаций не допущено. Средняя площадь пожаров на момент их ликвидации составила 0,8 га. Населенные пункты и объекты экономики не пострадали.

К тушению лесных пожаров с начала сезона были привлечены 1824 человека личного состава лесопожарных служб и 801 единица техники.

Больше всего возгораний ликвидировали в апреле (63 пожара на площади более 100 га). Причиной большинства из них остается человеческий фактор — нарушение правил пожарной безопасности, а также палы сухой травы.