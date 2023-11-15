По информации пресс-службы, в настоящее время введены в эксплуатацию и принимают гостей пятизвездочный отель Radisson Завидово, гольф-поле международного уровня, туристический комплекс "Ямская слобода", гостиницы, кемпинг "Завидово", центр водных видов спорта, пешеходный мост через реку Дойбица и другие объекты.

Ведется строительство новых гостиниц, всесезонного центра семейных развлечений, аквацентра, детского парка, горнолыжного склона.

"Общий объем внебюджетных средств, вложенных в реализацию проекта, достиг 30 млрд рублей, создано более 1 тыс. рабочих мест. После выхода всех туристических объектов на проектную мощность заявлен ввод 8,8 тыс. рабочих мест", — говорится в сообщении.

Сообщается также, что инвестором — компанией "Васта Дискавери" создана социально значимая инфраструктура в Завидово. Среди реализованных проектов — ввод досугового центра и поликлиники с диагностическим центром, нового корпуса школы в деревне Мокшино, закупка санитарного автомобиля для амбулатории, модернизация образовательных учреждений и жилищно-коммунального комплекса, благоустройство прилегающих территорий и дорог.

В пресс-релизе отмечается, что в среду губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил орден Почета председателю совета директоров "Завидово Девелопмент", генеральному директору компании "Васта Дискавери" Сергею Бачину.

"Это признание Ваших заслуг перед нашей страной: большого вклада в развитие экономики, внутреннего туризма, а также многолетней благотворительной и меценатской деятельности. По Вашей инициативе и во многом благодаря Вашим усилиям на территории Тверской области успешно реализуется флагманский инвестиционный проект — крупнейший в Центральной России курорт мирового уровня "Завидово"", — приводятся в сообщении слова Рудени.

Проект по развитию комплексного курорта Завидово реализуется в Тверской области с 2011 года при поддержке регионального правительства. Он включен в состав национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", туристско-рекреационного кластера "Волжское море".

Ранее глава Тверской области Игорь Руденя заявлял, что к 2025 году число гостей курорта вырастет до 1 млн человек в год, а к 2028 году достигнет 2 млн человек.