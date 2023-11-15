Ведется строительство новых гостиниц, всесезонного центра семейных развлечений, аквацентра, детского парка, горнолыжного склона.
"Общий объем внебюджетных средств, вложенных в реализацию проекта, достиг 30 млрд рублей, создано более 1 тыс. рабочих мест. После выхода всех туристических объектов на проектную мощность заявлен ввод 8,8 тыс. рабочих мест", — говорится в сообщении.
Сообщается также, что инвестором — компанией "Васта Дискавери" создана социально значимая инфраструктура в Завидово. Среди реализованных проектов — ввод досугового центра и поликлиники с диагностическим центром, нового корпуса школы в деревне Мокшино, закупка санитарного автомобиля для амбулатории, модернизация образовательных учреждений и жилищно-коммунального комплекса, благоустройство прилегающих территорий и дорог.
В пресс-релизе отмечается, что в среду губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил орден Почета председателю совета директоров "Завидово Девелопмент", генеральному директору компании "Васта Дискавери" Сергею Бачину.
"Это признание Ваших заслуг перед нашей страной: большого вклада в развитие экономики, внутреннего туризма, а также многолетней благотворительной и меценатской деятельности. По Вашей инициативе и во многом благодаря Вашим усилиям на территории Тверской области успешно реализуется флагманский инвестиционный проект — крупнейший в Центральной России курорт мирового уровня "Завидово"", — приводятся в сообщении слова Рудени.
Проект по развитию комплексного курорта Завидово реализуется в Тверской области с 2011 года при поддержке регионального правительства. Он включен в состав национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", туристско-рекреационного кластера "Волжское море".
Ранее глава Тверской области Игорь Руденя заявлял, что к 2025 году число гостей курорта вырастет до 1 млн человек в год, а к 2028 году достигнет 2 млн человек.