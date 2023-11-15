Согласно статистике ведомства, Россия заняла первое место по турпотоку в Анталью в январе-октябре с 3,32 млн человек. На втором месте Германия, откуда приехали 3,16 млн. Замыкает тройку лидеров Великобритания (1,24 млн). За ней следует Польша (1,04 млн).

Как отмечает портал, туристический сектор Антальи быстро восстанавливается, и, по состоянию на 6 ноября, провинцию посетили более 15 млн иностранных туристов.

Турпоток за 10 месяцев составил 14,96 млн, это на 5,8% больше, чем за аналогичный период в допандемийном 2019 году и на 17,5% больше, чем в прошлом.