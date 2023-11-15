Автомобильная дорога федерального значения Р-217 "Кавказ" является маршрутом для пропуска транзитного транспорта в страны Закавказья и главной транспортной артерией регионов Северо-Кавказского федерального округа.

"Дорога включает в себя международный транспортный коридор "Север-Юг", обеспечивает транспортную доступность к каспийскому побережью, границе с республикой Азербайджан, Дербенту и другим достопримечательностям", — сказал в ходе церемонии глава ФКУ "Упрдор Кавказ" Александр Лукашук.

По его словам, капитальный ремонт позволил расширить дорогу с двух до четырех полос движения с разделением встречных потоков.

Как сообщил руководитель Росавтодора Роман Новиков, всего в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" компания в 2023 году ремонтирует более 20 тыс. км региональных дорог.

"Вводим после ремонтов и капитальных ремонтов 2,178 тыс. км дорог, 239,9 км автодорог федерального значения — после строительства и реконструкции. Это соответствует поручению Марата Хуснуллина, что ввод дорог должен превысить показатели предыдущего года, в этом году на 10 тыс. больше", — сказал Новиков.

Росавтодор также планирует реализовать крупные проекты строительства обходов Хасавюрта, Дербента и Махачкалы, что позволит обеспечить развитие коридора "Север — Юг", частью которого является автодорога Р-217 "Кавказ".