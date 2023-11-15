Согласно опубликованным компанией материалам, в третьем квартале концерн получил убыток в размере 5,482 млн евро, что в 6,2 раза меньше, чем годом ранее.

За девять месяцев этого года оборот airBaltic увеличился на 40,8% до 510,632 млн евро. Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDAR) составила 129,53 млн евро (на 74 млн евро больше, чем в январе-сентябре 2022 года), в том числе в третьем квартале — 72,731 млн евро.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отмечает, что авиакомпания последовательно демонстрирует хорошие финансовые и операционные результаты.

"В отчетный период вошло лето с рекордными показателями, когда мы ежемесячно обслуживали почти полмиллиона пассажиров и общий спрос постоянно рос. Рост отражается и на наших доходах — они превысили полмиллиарда евро. Несмотря на сложности с поставками резервных двигателей, что не позволило выполнять полеты на отдельных самолетах и повлияло на результаты работы в третьем квартале, airBaltic все же достигла одного из самых высоких показателей EBITDAR в третьем квартале", — приводятся в сообщении слова Гаусса.

Как сообщалось, airBaltic в январе-сентябре этого года перевезла в общей сложности 3,447 млн пассажиров, что на 40,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Латвийскому государству принадлежат 97,97% акций airBaltic, компании Aircraft Leasing 1 — 2,03%.