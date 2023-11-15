Каждый вагон литературного поезда будет посвящен одному из писателей, чья биография связана с Орловской областью. Во время путешествия прямо в поезде дети смогут прослушать аудиоинформацию, принять участие в уроках и викторинах.

В ходе поездки группы также вместо стандартного меню попробуют любимые блюда знаменитых писателей, познакомятся с особенностями орловской кухни.

"Предложенный к реализации проект "Литературный поезд "Орловский экспресс" является уникальным. Он предполагает знакомство московских школьников с памятными литературными местами Орловской области. В центре внимания — классическое литературное наследие края, статус города Орла как литературной столицы России. Он предусматривает не стандартный формат лекций или экскурсий, а соединение путешествия, школы, театра, музея, гастрономического туризма", — говорится в сообщении.

В туристический маршрут "Орловского экспресса" в качестве ключевых объектов посещения будут включены музей-заповедник Ивана Тургенева "Спасское-Лутовиново", усадьба Шеншиных, усыпальница Афанасия Фета, парк Дворянское гнездо и другие.