Газовые сети протянули от ГРС села Коза к деревне Игнатцево, селам Семеновское и Всехсвятское. Газопровод позволит подключить 262 домовладения и пять котельных, в том числе две — в селе Семеновское.

Объект строился в рамках программы развития газоснабжения и газификации Ярославской области на 2021-2025 годы.

Согласно программе, до конца 2025 года в регионе планируется обеспечить возможность подключения к газу почти 14 тыс. домовладений и квартир, более 120 котельных и предприятий.

Первомайский район, который называют северными воротами Ярославской области, находится на границах двух областей: Ярославской и Вологодской. На территории района по соседству с Игнатцево, Семеновским и Всехсвятским расположено село Кукобой, которое в 2004 году было объявлено "родиной Бабы-яги", открыт посвящённый ей музей, ежегодно 26 июня празднуется её "день рождения". Кукобой стало популярным у туристов местом.

Через Первомайский район с населением более 8 тыс. человек проходит федеральная автотрасса М8 "Холмогоры" и Северная железная дорога РЖД. Основу экономики района составляет лесное хозяйство. Здесь также развивают туризм, льноводство, растениеводство, молочное и племенное животноводство.