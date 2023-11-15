"С первой половины ночи с 15 на 16 ноября, в течение суток 16 ноября, а также ночью и утром 17 ноября на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами и градом, шквалистое усиление ветра 20-22 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Из-за непогоды возрастает риск схода селевых потоков малого объема.

"В течение суток 16, а также ночью и до середины дня 17 ноября на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", — отмечает пресс-служба.

Кроме этого, в течение суток 16 ноября, а также ночью и утром 17 ноября в предгорной и горной зоне Сочи ожидается очень сильный дождь. В связи с этим возможны подъемы уровня воды в реках, в отдельных случаях — с превышением опасных отметок.

"По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме. Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности", — говорится в пресс-релизе.