"В 130-м квартале, на площади около скульптуры Бабра установили символ — сердце, изготовленное из байкальского льда", — говорится в сообщении.

Вес скульптуры составляет 700 кг. Лед для нее привезли с Куркутского залива пролива Малое Море озера Байкал, его специально заготовили в прошлом году.

Мэр Иркутска Руслан Болотов вместе с гостями праздника украсил деревья вокруг площади небольшими сердцами изо льда.

"Мы дали старт уникальному проекту "Ледовый город — Счастье чистой воды". Это главное туристическое событийное мероприятие года. В историческом центре появятся ледовые скульптуры, арт-объекты, интерактивные площадки. Для того чтобы этот проект получился, объединились сотни людей. Нашу идею поддержали на федеральном и региональном уровнях, подключились бизнес-партнеры", — цитирует Болотова пресс-служба.

До конца декабря в Иркутске в рамках этого проекта установят ледовую инфраструктуру и арт-объекты с иллюминацией вдоль туристического маршрута "Зеленая линия". Для их создания планируется использовать более 1 тыс. кубометров льда.

В частности, как сообщалось ранее, в разных частях сквера имени Кирова изготовят изо льда 33 буквы русского алфавита, каждая из них будет иметь свой фон и освещение.

Проект "Ледовый город — "Счастье чистой воды", разработанный в Иркутске, в 2022 году вошел в число победителей конкурса Ростуризма. В рамках федеральной программы "Развитие туризма" на его реализацию предусмотрена субсидия в размере 37 млн рублей.