"Красногорская сторожевая башня XIX века расположена на правом берегу реки Кубани, которая долгое время была границей между Османской и Российской империями. Она одна из подобных сооружений 1830-х годов, которые некогда тянулись цепью, играя значительную роль в событиях Кавказской войны", — говорится в сообщении.

Особенностью архитектурного решения постройки двухъярусная стала овальная форма башни в виде стилизованной "короны", увенчанной прямоугольными зубцами — бойницами. В сторожевой башне XIX века сейчас представлена музейная экспозиция с гравюрами и инсталляциями, отражающими жизнь и быт пограничных районах страны на Кавказе в тот период, говорится в сообщении. Также посетители смогут увидеть редкие фотографии XIX века.