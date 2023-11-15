"За три недели (сентября — ИФ) было перевезено 416 пассажиров и было установлено, что 80% пассажиропотока осуществлялось в вечернее время, от центра города к Речному вокзалу. Учитывая этот положительный опыт, планируем в 2024 году расширить сеть причалов на этом маршруте. Мы рассматриваем организацию возможности швартовки "Метеора" на Арсенальной набережной, у Финляндского вокзала как пересадочного узла, а также организацию двух причалов на Октябрьской набережной в зоне очень активной жилой застройки, где большое расстояние до метро. Планируем, что маршрут будет пользоваться спросом", — сказал Куклин.

Как сообщалось, регулярный пассажирский маршрут на скоростных теплоходах "Метеор" в Петербурге запустила судоходная компания "Водоходъ". Суда на подводных крыльях в сентябре курсировали от Речного вокзала в Невском районе города до стоянки у Эрмитажа. "Метеоры" выполняли по одному рейсу утром и вечером с промежуточной остановкой на Синопской набережной. Весь маршрут занимал около 50 минут.

""Водоходъ" (в 2024 году — ИФ) готов увеличить количество рейсов до двух утром и вечером, обеспечить онлайн-продажу билетов, а также абонементов", — добавил Куклин.

Ранее, в начале 2010-х годов, в Петербурге действовали водные маршрутные такси — аквабусы. На линиях работали частные перевозчики, маршруты субсидировались городом. Но данный бизнес был убыточен, последняя регулярная линия закрылась в 2016 году.

Судоходная компания "Водоходъ" — крупный российский оператор речных круизов и туристический оператор полного цикла, организует путешествия, а также экспедиционные круизы в труднодоступные регионы (по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур по Байкалу) с 2004 года. С учетом пассажирских перевозок на малом флоте "Водоходъ" и его дочерние предприятия ежегодно обслуживают в среднем 400 тыс. человек. Флот компании превышает 40 единиц.