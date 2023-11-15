"На территории Краснодарского края с 15 по 17 ноября ожидается ухудшение погодных условий: сильные дожди, ливни с грозами, а также подъемы уровня воды в реках с превышением опасных отметок и усиление ветра до 22 м/с", — говорится в сообщении.

Отмечается, что возрастает риск возникновения селевых потоков в горах и формирование смерчей над морем на участке Магри-Веселое. ГУ МЧС России по краю функционирует в режиме повышенной готовности. В Туапсинский район, где возможно возникновение ЧС, направлена аэромобильная группировка Главного управления с техникой высокой проходимости и водооткачивающей техникой, добавили в пресс-службе ведомства.