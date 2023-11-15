"Областное мероприятие "День рождения Деда Мороза" пройдет 18 ноября почти в 60 парках культуры и отдыха Московской области. Посетителей ждут интерактивные и анимационные программы, фотозоны, конкурсы, мастер-классы и многое другое", — говорится в сообщении.

Так, в парке Мира городского округа Мытищи, для гостей организуют анимационную программу, акробатическое шоу и мастер-класс "Рождественские календари". В парке "Пехорка" в Балашихе можно будет увидеть резиденцию Деда Мороза, посетить тематическую фотозону и интерактивную программу с зимней викториной. В коломенском парке "Дубки" подготовят игровую и анимационную программу с участием Деда Мороза.

Парк 30-летия Победы в Орехово-Зуевском округе подготовил театрализованную программу и мастер-классы. В шатурском парке "Крестов брод" пройдёт телемост с Дедом Морозом и новогоднее караоке. Викторина со сказочными персонажами, мастер-класс по созданию гирлянд и детская программа ждут посетителей в парке культуры и отдыха "Победа" в Талдоме.

День рождения главного зимнего волшебника впервые отметили 18 ноября 2005 года. Считается, что именно в середине ноября на родине Деда Мороза в Великом Устюге Вологодской области температура становится минусовой и начинается климатическая зима.