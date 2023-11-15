"Программа серьезная, общероссийская, она готовилась год, начиная с Дальнего Востока, Сибири, Кавказа, Юга и других регионов страны. Петербург стал финишем. На выставку приедут наши коллеги из Москвы, которые будут отбирать на будущую завершающую экспозицию в столице", — отметил Базанов.

По его словам, на выставку в Петербурге отобраны работы художников, которые были созданы за последние пять лет. "Это около тысячи работ. Выставляются только члены Союза художников", — добавил председатель правления.

Он добавил, что несколько лет назад работы художников Санкт-Петербурга отбирались на выставке Северо-Западного федерального округа, а в этом году на Большой Морской, 38 развернется экспозиция исключительно петербургских мастеров.

В экспозиции представлены произведения петербургских живописцев, графиков, скульпторов, керамистов, иконописцев, художников декоративно-прикладного искусства, театра и кино. Часть работ будет отобрана для участия в выставке "Россия-XIV", которая состоится в Москве в 2024 году. Выставка будет открыта до 3 декабря 2023 года.

Выставка "Санкт-Петербург" является частью проекта Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" (СХР), в рамках которого проводятся выставки во всех федеральных округах РФ. Лучшие работы отбираются для участия во всероссийской выставке, которая проводится раз в пять лет в Москве. Московская экспозиция 2024 года станет своеобразным финалом выставочного проекта, который в течение 2023 года прошел во всех регионах России.

Выставочный Проект "Россия" зародился во времена "хрущевской оттепели". На первой выставке, которая состоялась в 1960 году и носила название "Советская Россия", свой путь в искусство начала целая плеяда всемирно известных авторов: Илья Глазунов, Эрнст Неизвестный, Олег Комов, Валерий Кокурин, Даниэль Митлянский, Николай Никогосян и др.

Система региональных или, как они тогда назывались, зональных художественных выставок сложилась в 1960-1980 годах. Первая выставка "Ленинград" открылась в ноябре 1964 года в Русском музее. Часть экспозиции была развернута в залах Ленинградского отделения союза художников на Большой Морской, 38.

Такие выставки предшествовали республиканским, носившим название "Советская Россия". Они проходили в Москве с периодичностью 4-5 лет. Сложившаяся к середине 1960-х система зональных выставок ленинградского изобразительного искусства просуществовала до начала 1990-х годов. 2023-й — год возрождения этой традиции.