Информация о бомбе не подтвердилась.

"После детального осмотра помещений аэропорта и оценки ситуации спецслужбами операции вновь проводятся в обычном порядке, пассажиры вновь допускаются в терминалы аэропорта, осуществляется регистрация на регулярные рейсы", — уточняет Lietuvos oro uostiai.

По данным аэропорта, инцидент затронул два регулярных рейса — в Хельсинки и Варшаву, время вылета которых было задержано.

Утром в среду в аэропорт поступил анонимный звонок о заложенной бомбе. После этого сообщения из аэропорта были эвакуированы около ста человек.

В Литве действуют три международных аэропорта — в Вильнюсе, Каунасе и Паланге, которыми управляет Lietuvos oro uostai. Вильнюсский аэропорт — крупнейший в стране.