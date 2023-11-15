"Мы глубоко сожалеем о том, что руководство Финляндии выбрало путь сознательного дистанцирования от прежнего доброго уровня и характера наших двусторонних отношений", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в среду.