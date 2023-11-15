Сегодня в 13:30 В Кремле сожалеют о планах Финляндии закрыть КПП на границе с Россией

МОСКВА. 15 НОЯБРЯ. ИНТЕРФАКС — В Кремле выразили глубокое сожаление в связи с планами финских властей закрыть все пункты пересечения на границе с Россией.

"Мы глубоко сожалеем о том, что руководство Финляндии выбрало путь сознательного дистанцирования от прежнего доброго уровня и характера наших двусторонних отношений", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в среду.

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