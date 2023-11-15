"Проектом предусмотрены миниатюры 12 крупнейших российских объектов, которые находятся в реестре ЮНЕСКО, и четырех памятников природы Башкортостана", — говорится в сообщении.

В частности, на "Аллее сказок" появятся миниатюры дворца-замка "Ласточкино гнездо" (Крым), скульптуры "Родина-мать зовет" (Волгоград), Белосарайского маяка (ДНР), храма Василия Блаженного (Москва), музея-заповедника "Кижи" (Карелия), Исаакиевского собора (Санкт-Петербург). Из памятников природы Башкирии в сквере смонтированы миниатюры Инзерских зубчаток, мавзолея Тура-хана, Каповой пещеры и горы Торатау.

"Изготовление копий скульптур ведется на 3D-принтерах из пластика, стойкого к ультрафиолету и атмосферным осадкам. "Памятники архитектуры" делают местные скульпторы, 3 из них выполнены из архитектурного бетона, 1 — из стеклопластика", — отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, в феврале прошлого года началась реконструкция башкирского государственного театра кукол в Уфе, ее планируется завершить к концу 2023 года.

После реконструкции в кукольном театре появится малый зрительный зал на 135 мест, детское кафе на 40 мест, музей, игровая комната, детские и игровые творческие студии. Общая площадь увеличится до 6,5 тыс. кв. метров.

На реализацию проекта будет выделено около 780 млн рублей: 250 млн — из федерального бюджета и более 500 млн — из бюджета республики. Федеральное финансирование привлечено в рамках нацпроекта "Культура".

Театр кукол входит в перечень объектов, возводимых к празднованию 450-летия Уфы в 2024 году.