"По объему перевозок: в 2022 году это было порядка 3,5 млн пассажиров, в этом году, по предварительным подсчетам, мы выйдем где-то к 4 млн, то есть, пассажиропоток увеличился. Наиболее популярные маршруты из года в год остаются прежними, это — центр Петербурга — Петергоф", — сказал Куклин.

Таким образом, пассажиропоток по рекам и каналам города в 2023 году по сравнению с 2022 годов вырос на 14%.

Навигация в 2023 году открылась 17 апреля и завершилась 13 ноября, уточнил Куклин. Всего она продлилась 211 дней.

Замдиректора агентства отметил также, что в навигацию 2023 года в Петербурге функционировало 19 городских причалов общего пользования, что соответствовало показателю 2022 года. За время навигации к причалам выполнено 38,4 тыс. подходов — на 1,5% больше, чем в прошлом году.

"На сегодняшний день ведутся работы по расширению сети причалов, планируем в 2024 году установить причал на реке Фонтанке у музея Фаберже, а также несколько причалов на Октябрьской набережной", — добавил Куклин.

К внутренним водным путям РФ регионального значения относятся канал Грибоедова, Кронверкский пролив, реки Мойка, Фонтанка, Ждановка, Крюков канал, Зимняя канавка. В перечне маршрутов городского водного транспорта числится 62 направления.