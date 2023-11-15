"По предварительной информации, авария произошла на наземной части волоконно-оптической линии связи на Камчатке", — говорится в сообщении.

Позже в правительстве Чукотки уточнили, что авария произошла в Большерецком районе Камчатки.

"По информации Хабаровского филиала Ростелекома, произошло наземное повреждение ВОЛС в Усть-Большерецком районе Камчатского края. Без связи остались частично Чукотский автономный округ и Камчатский край", — отмечается в сообщении.

Специалисты отправились к месту устранения аварии.