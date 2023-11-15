При этом 218 км пришлось трассы регионального значения, 295 км — местные дороги.

Объем средств дорожного фонда края составил 22,6 млрд рублей, что больше, чем изначально было запланировано в бюджете, власти дополнительно выделяли более 1 млрд рублей на продолжение ремонтной кампании в Красноярске и отдельных территориях края, отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в 2023 году на ремонт дорог в Красноярском крае по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" планировалось направить более 4 млрд рублей. По итогам ремонтной кампании более 3,2 млрд рублей было направлено на ремонт дорог в Красноярске.