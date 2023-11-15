После аварийного всплытия с глубины около 30 метров у 62-летнего мужчины появились симптомы декомпрессионной болезни. Образовавшиеся в теле пузырьки азота привели к закупорке кровеносных сосудов, в результате чего нарушилось кровообращение и питание тканей. Он чувствовал слабость и боль в мышцах.

После обращения в городскую больницу № 4 ему провели обследование и направили на лечение к специалистам ЮРПСО.

"Больше суток потребовалось сочинским специалистам отдела обеспечения безопасности водолазных работ ЮРПСО МЧС России, чтобы провести мужчине сеанс лечебной рекомпрессии в стационарном барокомплексе", — отмечается в сообщении.

Врачи создали в барокамере повышенное атмосферное давление и с применением циклической вентиляции отсеков провели "лечение кислородом", искусственно погрузив пациента на глубину до 50 метров. Врачи постоянно поддерживали радиосвязь с мужчиной, на мониторах отслеживали его состояние, через специальные шлюзы передавали ему еду и воду. После выхода пациента из барокамеры, медики еще на протяжении двух часов наблюдали за его самочувствием.

"Пациент провел в барокамере 25 часов. Так как имела место отсроченная форма декомпрессионного заболевания, лечение будет продолжено через несколько дней. Мы проведем еще пару сеансов гипербарической оксигенации. Повторно поместим пациента в барокамеру с подачей в нее кислорода по определенному режиму. Последующие сеансы будут более краткосрочными", — цитирует пресс-служба фельдшера отдела обеспечения безопасности водолазных работ и работ на акватории ЮРПСО МЧС России Дениса Морозова.

По словам дайвера, в Сочи он приехал из Саратова. В акватории Черного моря, неподалеку от устья реки Мацесты, мужчина обследовал морское дно на наличие руин древнего города и античных памятников в рамках проекта "Гераклиада".