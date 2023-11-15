По данным местных метеорологических служб, воздух накануне прогрелся до 39 градусов по Цельсию. При этом власти пояснили, что этот показатель не отражает то, как жара ощущалась. По подсчетам метеорологов, эта температура ощущалась жителями как 58,5 градуса по Цельсию, что стало самым высоким показателем, зафиксированным в этом городе за историю метеонаблюдений. Предыдущим рекордом подобной "ощущаемой" жары считался показатель в 58 градусов, который зарегистрировали в феврале 2023 года.

В 15 штатах на юго-востоке, севере и в центральной части Бразилии объявлен максимальный уровень опасности из-за экстремально жаркой погоды. В эту категорию попала и столица страны Бразилиа.

Жара охватила многие районы Бразилии на минувших выходных. По информации национального регулятора электроэнергетики, в стране фиксируется рекордный уровень потребления энергии, в частности из-за использования кондиционеров.