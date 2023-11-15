Курс доллара в 10:35 МСК составил 90,02 руб./$1, опустившись на 58,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. Чуть ранее доллар опускался до 89,99 руб. Евро при этом торговался на отметке 97,83 руб./EUR1 — минус 29,25 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 45,2 копейки — до 93,53 рубля. Курс китайского юаня уменьшился на 5,6 копейки — до 12,41 руб.