Рейсы будут выполняться три раза в неделю на самолетах Boeing-737. Вылеты из Красноярска будут осуществляться во вторник в 21:50, по четвергам и субботам в 21:40, прилет в Пекин в 02:25 . Обратный рейс из Пекина будет вылетать в 04:00, прилетать в Красноярск в 06:35.

Согласно материалам аэропорта, "Россия" — единственная авиакомпания, планирующая летать из Красноярска в Пекин. Кроме того, с 25 декабря "Россия" также запускает рейсы из Красноярска в китайский Харбин.

Базовыми аэропортами авиакомпании "Россия" являются "Пулково", "Шереметьево", аэропорты Адлера и Красноярска.