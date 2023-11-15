"Санатории и гостиницы загружены более чем на 70 процентов. Многие из них предлагают сочинцам и туристам, желающим поправить здоровье, льготные программы", — сказал Копайгородский.

По его словам, хорошая погода и теплое море в бархатный сезон привлекли в город большое количество гостей — в настоящее время в Сочи одновременно отдыхают около 150 тыс. человек.

"Высокий турпоток ожидаем и на старте нового года. В ноябре на зимние каникулы уже забронировано 46% номерного фонда в прибрежном кластере и чуть больше — 55% — в горном. Готовим разнообразную программу отдыха для наших гостей и всех сочинцев", — отметил мэр Сочи.

По его словам, по итогам года ожидается рост турпотока на 5%, до 7,6 млн туристов.

Копайгородский также рассказал, что в Лазаревском районе Сочи приняли семимиллионного туриста 2023 года.

"Семимиллионным туристом стал москвич Владимир Ломанов с супругой и двумя детьми, которые постоянно отдыхают в Сочи. В этом году они выбрали для отдыха и оздоровления здравницу в Лазаревском районе курорта", — написал градоначальник.