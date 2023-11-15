Отмечается, что с 1 февраля 2024 года Air Asia Х планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Куала-Лумпур — Алматы с частотой 4 рейса в неделю (вторник, четверг, суббота и воскресенье) на воздушных судах типа А-330 с емкостью от 285 до 377 кресел.

Отмечается, что Air Asia Х входит в состав компании Air Asia Aviation Group. Авиапарк состоит из порядка 270 воздушных судов типа А-320, А-320neo, А-321neo и A-330. Под франшизой компании выполняются рейсы по более чем 400 маршрутам в 25 стран мира (Австралия, Южная Корея, Индия, Китай, Индонезия, Япония, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Саудовская Аравия, Вьетнам и т. д.)

В октябре 2022 года сообщалось о планах Air Asia Aviation Group запустить рейсы из Куала-Лумпура и Бангкока в Алматы, а затем — в Астану, а также создать "виртуальный хаб" авиакомпании на территории Казахстана и выполнять полеты с пятой степенью "свободы воздуха" в Стамбул (Турция), Париж (Франция), Франкфурт (Германия), Лондон (Великобритания).