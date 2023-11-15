«Из общего количества выездных туроператоров, которых сейчас насчитывается чуть более 370, прошли подготовительный этап, получили сертификат безопасности и готовы к работе с 15 ноября несколько десятков крупных компаний. Остальные подключаются, тестируют систему или выжидают. Для кого-то это оказалось сложно, для кого-то – дорого. По информации туроператоров, прошедших процедуру, цена подключения начинается от 450 тысячи рублей», — рассказал глава комиссии РСТ по правовым вопросам, основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

Согласно опросу телеграм-канала «Юридические новости — Туризм», в котором приняли участие более 120 компаний, подключились к системе и готовы к передаче данных лишь 12%. Еще 15% — не подключились, но активно работают над этим, устанавливая и сертифицируя оборудование. 24% пробовали подключиться, но у них ничего не получилось. Примерно 13% опрошенных пока вообще не собираются подключаться. Как предполагает Мохов, возможно, они надеются, что срок наступления ответственности за передачу данных в ЭП снова перенесут. И еще 35% не слышали и ничего не знают об электронной путевке.

Как подчеркивает представитель РСТ, пока нет ясности, насколько готова к реальному запуску сама система с учетом предполагаемой огромной нагрузки.

«В сентябре оператор Единой информационной системы электронных путевок компания «Национальные туристические технологии» сообщал о новых изменениях в отношении полей ввода и интерфейса системы. Учитывались и другие замечания участников рынка. Но туроператоры понимают, что реальная работа может сильно отличаться от процесса тестирования», — говорит Мохов.

«Мы уже подключились к системе, протестировали продуктовый режим. Но как она себя поведет при массовой передаче данных всеми туроператорами, станет ясно только после начала ее работы», — рассказали в компании Fun&Sun.

Путевка должна была начать действовать с 1 сентября 2023 года, однако постановлением правительства срок вступления в силу ответственности за невнесение сведений в информационную систему для туроператоров по выездному туризму был перенесен на 15 ноября. До этого законодатель ввел отсрочку до 1 сентября 2024 года ответственности туроператоров по внутреннему и въездному туризму.

Государственная информационная система «Электронная путевка» – база данных, в которую туроператоры должны передавать информацию по каждому договору о реализации турпродукта, заключенному с туристами. На основе переданной информации – количество туристов, сроки поездки, перевозчик, трансфер, отель, включенные экскурсии и других услуги, стоимость тура по договору – в системе будет в автоматическом режиме формироваться электронная путевка с цифровым кодом. Затем система направит ее туроператору, а он в свою очередь – туристу.

Как подчеркивают в РСТ, в систему нужно будет вносить данные о нескольких миллионах турах за рубеж в год, а с 1 сентября 2024 года к ним прибавятся организованные туры по России.