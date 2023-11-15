"Согласно прогнозным показателям холдинга РЖД, по итогам 2023 г. на сети российских железных дорог планируем перевезти свыше 1,15 млрд человек — рост к прошлому году свыше 1%. В том числе в дальнем следовании планируется перевезти более 112 млн пассажиров, а в пригородном сообщении — свыше 1,035 млрд пассажиров", — сообщил журналистам замглавы РЖД по пассажирскому комплексу Иван Колесников в кулуарах "Транспортной недели-2023" в Москве.

Пассажирооборот по итогам 2023 г. превысит 127 млрд пассажиро-километров, сказал Колесников. Как сообщалось, по итогам 2022 г. РЖД перевезли в дальнем следовании более 108,3 млн пассажиров, таким образом рост в 2023 г. может составить 3,4%, в пригородном в прошлом году было перевезено 1,027 млрд пассажиров, рост по итогам этого года составит 0,8%.