"Депутаты Народного Собрания в окончательном чтении приняли направленный ранее уполномоченным по правам человека законопроект в внесении изменений в региональный закон от 6 сентября 2019 года "О нематериальном культурном наследии в Ингушетии", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что дополнения к действующему закону нормативно закрепили такие объекты нематериального культурного наследия ингушского народа, как технологии изготовления национального костюма и предметов национальной одежды, приготовления блюд национальной кухни, а также техники национальных видов спорта и боевых искусств.

Как сообщил агентству сам омбудсмен Цечоев, изменения направлены на сохранение, защиту, продвижение культурных и национальных ценностей.