"Наблюдается только фумарольная деятельность вершинного кратера Ключевского. Авиационный цветовой код вулкана — зеленый", — говорится в телеграм-канале института.

По спутниковым данным, в районе вулкана продолжает наблюдаться термальная аномалия, связанная с остыванием лавовых потоков.

"Величина разности температур термальной аномалии и фона снизилась со 115 градусов Цельсия 1 ноября до 27 градусов 14 ноября", — отмечается в сообщении.

Вулканическая активность Ключевского достигла максимума к концу октября. Утром 1 ноября извержение вулкана достигло кульминации, он выбросил череду столбов пепла, высота наибольшего из которых составила 14 км над уровнем моря. Поток лавы из Ключевского разрушал ледник Богдановича.

Ключевской — действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.