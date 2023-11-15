В рамках нацпроекта "Культура" из федерального бюджета музею выделили 4,4 млн рублей на техническое оснащение. По информации Минкультуры, главные изменения произошли в зале, где находятся экспонаты, рассказывающие о Рудном Алтае, Горной Колывани, а также минералогическая коллекция музея. Ремонтные работы в этом зале завершились еще летом, а на федеральные средства приобрели оборудование — начиная от компьютерного и мультимедийного и заканчивая 10 профессиональными витринами с подсветкой. Также купили качественный видеопроектор, сенсорный стол и два сенсорных киоска, для которых заказано специальное программное обеспечение. Для оформления экспозиций заказаны гибкие и шарнирные манекены, приобретены 30 радиогидов, а также 10 аудиогидов с 50 метками для экспонатов.

Кроме этого, в краеведческом музее учли интересы посетителей и с ограниченными возможностями здоровья. Для людей с нарушениями зрения приобретены электронные увеличительные стекла.

Как отметила директор учреждения Марина Селиванова, участие в национальном проекте дало толчок к развитию новых направлений в деятельности музея.

"Сейчас у нас появились возможности для работы, которых раньше не было. Например, мы получили аудиогиды. По залу Великой Отечественной войны текст уже записали, и скоро посетители смогут этим пользоваться. Попробовали в работе радиогиды", — сказала она.

Приобретенные манекены также уже задействованы в новой выставке, которая на днях открылась в музее. Это совместный проект музея и епархии.

Что касается сенсорных киосков, то один из них установлен в фойе.

"Мы планируем, что через него можно будет купить билеты по "Пушкинской карте", когда мы завершим работы и заведем все мероприятия. Во втором сенсорном киоске будет собрана вся информация об участии рубцовчан в специальной военной операции", — сказала Селиванова.