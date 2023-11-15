Кроме этого, в краеведческом музее учли интересы посетителей и с ограниченными возможностями здоровья. Для людей с нарушениями зрения приобретены электронные увеличительные стекла.
Как отметила директор учреждения Марина Селиванова, участие в национальном проекте дало толчок к развитию новых направлений в деятельности музея.
"Сейчас у нас появились возможности для работы, которых раньше не было. Например, мы получили аудиогиды. По залу Великой Отечественной войны текст уже записали, и скоро посетители смогут этим пользоваться. Попробовали в работе радиогиды", — сказала она.
Приобретенные манекены также уже задействованы в новой выставке, которая на днях открылась в музее. Это совместный проект музея и епархии.
Что касается сенсорных киосков, то один из них установлен в фойе.
"Мы планируем, что через него можно будет купить билеты по "Пушкинской карте", когда мы завершим работы и заведем все мероприятия. Во втором сенсорном киоске будет собрана вся информация об участии рубцовчан в специальной военной операции", — сказала Селиванова.