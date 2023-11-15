"Так, 390-м зарегистрированным видом пернатых стала кольчатая горлица (лат. Streptopelia decaocto), которую несколько дней наблюдали в урочище Благодатном", — говорится в сообщении.

До ХХ века ареал обитания кольчатой горлицы охватывал только Южную Азию. Впоследствии этот вид птиц распространился на Северную Азию и Европу и до сих пор осваивает новые территории. Орнитолог ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, кандидат биологических наук Константин Масловский отметил, что ранее эту птицу видели в Забайкальском крае и Приамурье. Видели ее и в Приморье, но не было замечено гнездований.

Кроме того, в Сихотэ-Алинском заповеднике был замечен вид жука, включенный в Красную книгу России. Энтомолог ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН, кандидат биологических наук Максим Сергеев отметил, что для трухляка черноватого нужны особые условия. Это насекомое обитает в старых лесных массивах с преобладанием хвойных пород деревьев.

В Приморье этот вид был найден в лесу урочища Кабаний, в верховьях реки Джигитовка и пойменном лесу урочища Курума. Раньше он встречался только в Уссурийском заповеднике.

Это уже третий краснокнижный вид насекомых, обитающих в Сихотэ-Алинском заповеднике. Помимо трухляка черноватого здесь также обитает дальневосточный отшельник (Osmoderma davidis) и восковая пчела (Apis cerana).

Сихотэ-Алинский заповедник — крупнейшая и ключевая федеральная особо охраняемая природная территория в ареале краснокнижного амурского тигра. Заповедник сохраняет уникальный природный комплекс Центрального Сихотэ-Алиня, включающий большинство видов животных и растений Дальнего Востока России. Территория заповедника в 2001 году включена в список территорий Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, а в 2015 году заповедник получил аккредитацию CA|TS — наивысшее признание от мировой общественности за усилия по сохранению тигра.