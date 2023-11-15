"Нас не приняли ни в одну марину, так как без страховки заход запрещен. Наши попытки застраховать лодку в различных компаниях Австралии и Европы были отклонены по причине санкций против России. Но мы активно решаем этот вопрос", — говорится в сообщении.

В свою очередь руководитель берегового штаба экспедиции, исполнительный директор ТОО РГО Юлия Калюжная уточнила "Интерфаксу", что парусник бросил якорь примерно в 500 м от берега, после чего путешественники на маленькой лодке с мотором добрались до города.

"Мы ранее пытались решить вопрос со страховкой, но нам отказывали даже российские компании. Следующая точка — город Дарвин. Насколько нам известно, там в гавани страховку не требуют. Далее экспедиция отправится в Индонезию. Надеемся, что там проблем не возникнет", — отметила Калюжная.

Как сообщалось, в марте парусный надувной тримаран "Russian Ocean Way" вышел из залива Консепсьон и направился на северо-запад на остров Пасхи через Тихий океан. На борту находились руководитель экспедиции Евгений Ковалевский, капитан Станислав Березкин и матрос Егор Музилеев с собакой Пасокой.

16 марта разорвало рулевое устройство, судно потеряло управление, при этом погодные условия все ухудшались. Экипаж подал сигнал SOS, участников экспедиции спас сухогруз под панамским флагом. Тримаран без людей привязали к судну, но его оторвало, и он затонул со всем оборудованием и имуществом.

После этого Ковалевский и Березкин прибыли на остров Пасхи, где провели ревизию хранящегося там катамарана россиянина Дмитрия Трубицина, который 8 лет назад переплыл на остров из Америки. Судно получило новое название — "Russian Ocean Way — TION". Путешественники закупили оборудование и начали подготовку к продолжению экспедиции.

К экипажу присоединились россиянин Андрей Черепанов, а также чилийский дайвер и подводный фотограф Калеб Хара Гарате.

25 апреля кругосветные путешественники вышли в Тихий океан на новом судне. Позже Черепанов и чилиец вышли из числа участников экспедиции, но к ним присоединился француз Винсент Томас Этьен.

В начале сентября в Коралловом море катамаран акулы атаковали второе судно и потопили его. Экипаж не пострадал, его доставили в Австралию, где участникам с покупкой нового судна помог предприниматель, который ранее жил в Томске. 7 ноября экспедиция возобновилась.