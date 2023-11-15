При этом перевозки в дальнем следовании увеличились на 7,1%, составив 1,4 млн человек, в пригородном — на 5,4%, до 5,3 млн пассажиров.

В октябре 2023 года на КрасЖД было перевезено 638 тыс. пассажиров, что на 30,8% выше показателя октября прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 505 тыс. пассажиров (+38,1%), в дальнем следовании — 133 тыс. (+9%). Красноярская железная дорога проходит по территории Красноярского края, Хакасии, Кемеровской и Иркутской областей. Эксплуатационная длина — 3,2 тыс. км.