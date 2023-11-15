"Пока неизвестно, сможем ли мы продлить регистрацию в 2024 году. Аэропорт рассматривал риск непродления регистрации своего домена в авиационной зоне .aero. Подтверждение от нашего регистратора еще не получили", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, аэропорт предпринимает все шаги по минимизации возможных последствий в случае потери доступа к домену.

Как ранее сообщала газета "Известия", швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA решил закрыть российским авиакомпаниям и аэропортам доступ к международной авиационной доменной зоне верхнего уровня .aero. Свое решение в компании не комментировали.

По информации издания, в доменной зоне .aero зарегистрировано свыше 200 сайтов. Этот домен используют около 30 аэропортов, включая "Шереметьево", и 15 авиакомпаний, холдинг "Вертолеты России" и ряд других компаний.

По данным сайта красноярского аэропорта, из воздушной гавани полеты осуществляют более 20 авиакомпаний более чем по 60 направлениям. Аэропорт является базовым для авиакомпаний NordStar, "КрасАвиа" и "Икар", свой хаб имеет "Аэрофлот".

Пассажиропоток красноярского аэропорта в 2022 году составил 3,1 млн человек, увеличившись год к году на 13%. По итогам 10 месяцев 2023 года аэропорт перевез 3,2 млн пассажиров, увеличив трафик на 24% и превысив показатель прошлого года.