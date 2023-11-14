«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, с учетом ранее данных поручений при разработке и реализации программы развития туристских троп обратить особое внимание на создание таких троп на территории Дальневосточного федерального округа и их обеспечение объектами сопутствующего сервиса», — говорится в тексте поручений, размещенных на официальном сайте Кремля.

Кабмину также поручено при формировании и реализации концепции развития автомобильного туризма в РФ уделить особое внимание разработке мер поддержки развития автомобильного туризма на территории Дальневосточного федерального округа (включая поддержку создания придорожного сервиса).

Об исполнении этих поручений предлагается доложить до 20 января 204 года.

Правительство также должно в срок до 1 марта 2024 года разработать и утвердить при участии органов исполнительной власти субъектов ДВФО комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри округа, направленный на обеспечение роста объема таких перевозок к 2030 году не менее чем до 4 млн. пассажиров в год.

План будет предусматривать строительство и модернизацию аэропортов, аэродромов, вертодромов и посадочных площадок, поставку в необходимом количестве отечественных самолетов и вертолетов для региональной и малой авиации, снижение затрат на перевозку пассажиров, в том числе за счет использования механизмов льготного лизинга, повышение доступности для граждан Российской Федерации таких перевозок.