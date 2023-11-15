В частности, задерживаются рейсы до Москвы, Нижнего Новгорода, Шарм-эш-Шейха, Калининграда, Сочи, говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент пассажиры находятся на борту самолетов.

Ведется обработка воздушных судов противообледенительной жидкостью.

Свердловская транспортная прокуратура следит за ситуацией, контролирует процесс оказания пассажирам услуг.

В ночь по 15 ноября практически на всей территории области шел дождь, местами с мокрым снегом. Осадки продолжаются до сих пор. На севере региона наблюдается резкое ухудшение видимости.