"Сладкий символ Тульского края весом 25 кг смогли попробовать более 500 человек", — говорится в сообщении.

Также кондитеры дали возможность всем желающим продегустировать необычную новинку — прянично-пастильный торт "Тула".

"Новое лакомство объединило два самых главных вкуса региона: тульского пряника и пастилы", — отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, стенд Тульской области позволит совершить виртуальную пешеходную экскурсию по улице Металлистов и Музейному кварталу, "полет" на воздушном шаре над малыми городами региона с помощью экранов, вмонтированных в пол; записать песню в студии звукозаписи, где установлен микрофон тульского завода "Октава"; стать оператором зенитно-ракетного комплекса "Панцирь С1". Здесь же проходят мастер-классы по росписи филимоновской игрушки и тульского пряника.

Также в открывшемся в 75-м павильоне ВДНХ "Универмаге" посетители могут познакомиться с тульскими брендами, товарами и изделиями народных художественных промыслов. В Доме российской кухни работает корнер Тульской области, где можно попробовать традиционные блюда региона.

Международная выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года.