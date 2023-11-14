При этом за аналогичный период прошлого года аэропорт обслужил 15,5 млн человек. Таким образом, показатель вырос на 13%.

На внутренних рейсах через "Пулково" перевезено 14,6 млн пассажиров. Самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Екатеринбург и Казань. Международными рейсами воспользовались 2,9 млн пассажиров. Наиболее востребованными стали рейсы в Анталью, Стамбул, Минск, Ереван и Дубай.

В октябре было обслужено 1,7 млн пассажиров, что соответствует уровню октября прошло года.

"Пулково" входит в число крупнейших аэропортов РФ. Пассажиропоток аэропорта в 2022 году составил 18,2 млн человек. Как сообщалось, по итогам 2023 года прогнозируется увеличение пассажиропотока на 10%, до рекордных 20 млн человек. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Россия".