Гриб-дозорный установлен на набережной Рязанского Кремля, вблизи Глебовского моста. Неподалеку разместился и Гриб-художник. А Грибная капелла "выросла" на площади Победы перед Муниципальным культурным центром.

"Авторами скульптур, становящихся своеобразными уникальными местными арт-объектами и точками привлечения внимания горожан и туристов, являются рязанские скульпторы Полина и Василий Горбуновы. Проект грибов-рязанцев осуществляется при поддержке Администрации города Рязани", — говорится в сообщении.

Всего в настоящее время в Рязани установлено 12 "грибных" арт-объектов, среди которых Боровичок, Коробейник, Влюбленная пара, Мудрец и другие. В 2021 году для жителей и гостей Рязани был запущен бесплатный квест "А у нас в Рязани грибы с глазами", в ходе которого предстоит найти все установленные в городе фигурки грибов.