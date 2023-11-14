По словам куратора выставки, правнучки Сергея Алексеевича Натальи Александровой, в прошлом году в Москве в Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына состоялась юбилейная экспозиция, посвящённая 1000-летию рода. Предметы предоставили потомки из России и других стран. А теперь часть экспонатов приехала в оружейную столицу.

"Неудивительно, ведь жизнь Лопухиных была тесно связана с тульским краем. Они владели имением Хилково в Крапивенском уезде, где проводили лето. Также хорошо были знакомы со Львом Толстым. Будучи еще товарищем прокурора Тульского окружного суда, глава семьи Сергей Алексеевич помогал Льву Николаевичу с описанием сцен, касающихся суда и тюрьмы в его произведениях", — говорится в сообщении.

Экспозицию составляют фотографии, документальные свидетельства, оригинальные предметы (некоторые из них связаны с тульской землёй). Посетители смогут узнать о жизненном пути Лопухиных, их досуге, семейных традициях, родственных связях.

Выставка работает до 12 декабря.

Сергей Алексеевич Лопухин -государственный деятель, тайный советник, сенатор, кавалер боевых орденов Русско-турецкой войны. Умер в 1911 году, похоронен в Донском монастыре.

"Семья Лопухиных была дворянская, родовитая, богатая, культурная семья либерального уклона(...) Круг знакомств и родственных связей был сановный, но в доме бывала и интеллигенция... Семья была большая (10 человек детей), крепкая, с устоями — прекрасная семья", — писал предстоятель Русских православных церквей в Западной Европе митрополит Евлогий (Георгиевский), служивший в 1892-1893 гг. домашним учителем в семье Лопухиных.